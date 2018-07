Més de 130 grups i artistes posaran música a la Mercè

Mercury Rev, l’Orchestre Baobab, Miquel Gil & Pep Gimeno 'Botifarra', El Kanka, Love of Lesbian, Els Catarres i The Monochrome Set són alguns dels grups i artistes que actuaran a les festes de la Mercè, del 21 al 24 de setembre. Tot plegat seran 130 concerts en catorze espais de la ciutat. Com és habitual, la programació, que té un pressupost d'1,17 milions d'euros, inclou els concerts del festival BAM, dirigit per Marc Campillo, i de la Mercè Música, dirigida per Jordi Turtós, a més de les actuacions de les emissores de ràdio a l’avinguda Maria Cristina i les que organitza Estrella Damm a la platja del Bogatell. I, per segon any, se celebrarà el BAM Cultura Viva a la Fabra i Coats. La principal novetat és la incorporació d’un nou escenari al Paral·lel que servirà per homenatjar el 75è aniversari de la Sala Apolo.

La Mercè Música oferirà al Moll de la Fusta tres nits amb tres estètiques musicals diferents: una d'africana amb Nakany Kante, l’Orchestre Baobab i Seun Kuti; una altra de jamaicana amb Dr. Calypso, Green Valley i Alex Bass & The Same Song; i una altra de rumba amb Pantanito, El Kanka i l’homenatge a Peret que protagonitzen Sabor de Gràcia. La Catedral, escenari tradicional de la Mercè Música, combinarà una nit de fados (Cuca Roseta i Camané), una de sons mediterranis (Miquel Gil & Pep Gimeno 'Botifarra' i el projecte algerià El Gusto) i una última de flamenc heterodox (Rosario la Tremendita i Mayte Martín). La platja del Bogatell funcionarà dues nits: una amb Love of Lesbian, La Iaia i Fundación Tony Manero, i l’altra amb Doctor Prats, Els Catarres i Gertrudis.

També dins la programació de la Mercè Música hi haurà les nits dedicades a la música clàssica al Parc Central de Nou Barris, amb concerts de la Banda Municipal de Barcelona, l’OBC i la Simfònica del Liceu.

El BAM s’escamparà sobretot pel Raval amb una programació prou eclèctica, amb noms històrics del rock alternatiu com Mercury Rev, bandes de culte com The Monochrome Set i una àmplia representació de músiques emergents tant locals com internacionals. La varietat va del blues africà de Les Filles de Illighadad al ‘kuduro’ dels angolesos i portuguesos Pongo, del rap del nord-americà Odisee al ‘trap-house’ del jamaicà Masego, i de l’electrònica experimental dels barcelonins Balago al folk de Ferran Palau. Com diu Marc Campillo, "diferents sensibilitats i diversitat estilística". També hi haurà propostes del BAM a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i, de manera excepcional, al Paral·lel.

El BAM Cultura Viva es consolida a la Fabra i Coats com a punt de trobada i experimentació, i a més aquest any incorpora una fira discogràfica. L’objectiu és impulsar el teixit musical de Barcelona.

Pel que fa als concerts a l’avinguda Maria Cristina, n’hi haurà de Celtas Cortos, Projecte Mut, Amaia Montero, Obeses, Halldór Már i Manu Guix, entre d’altres.