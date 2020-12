Més concerts que mai al Nadal del Palau de la Música

En el balanç de l’any no hi ha de faltar l’elogi al Palau de la Música, equipament exemplar en temps d’emergències sanitàries, laborals, socials i culturals. Acabat el confinament de la primavera, va fer mans i mànigues per tenir una programació d’estiu amb molt de talent local. Va ser pioner en la renovació del sistema de ventilació per adaptar-se a la lògica vírica. Va presentar la temporada 2020-2021 amb el propòsit de mantenir els compromisos artístics adquirits. Com L’Auditori, va engegar una plataforma digital per arribar al públic que no podia anar a la sala. També ha seguit sense escarafalls les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries. I ara desplega una programació nadalenca que va més enllà del tradicional concert de Sant Esteve (aquest any amb dues sessions, una el dia 26 a la tarda i l’altra el 27 al migdia) i omple dates que en altres anys eren per a promotors externs. “Hem de seguir fent música perquè és la nostra raó de ser”, diu el director general del Palau de la Música, Joan Oller.

Aquesta programació, que té un preludi extraordinari aquest dimarts amb el concert de la pianista Maria João Pires i l’Orquestra Simfònica Camera Musicae, està del tot adaptada a la realitat pandèmica d’aforaments al 50% amb mil persones com a topall. La conjuntura vírica també afecta la posada en escena del concert de Sant Esteve, que tindrà una naturalesa híbrida ideada pel director escènic Adrià Aubert. Els cantaires de l’Orfeó Català seran els únics que seran a l’escenari, mentre que els de la resta de cors hi participaran “en format vídeo”, tal com explica Simon Halsey, director artístic dels cors de l’Orfeó. Els vídeos ja s’han enregistrat, uns en diferents racons del Palau de la Música i els altres al castell de Montjuïc i el Parc del Fòrum. “És el millor Sant Esteve possible, fruit d’un extraordinari treball durant aquest estrambòtic any”, afegeix Halsey. "Hem volgut establir una coherència narrativa entre el directe i el vídeo", diu el director principal de l’Orfeó, Pablo Larraz, que recorda que aquest 2020 ha obligat a replantejar el concert "tres o quatre vegades".

A més dels cors, també hi participaran l’artista visual Alba G. Corral (artista convidada d’aquesta temporada del Palau), la ballarina Laia Jorba, les actrius Sandra Monclús i Joy Sánchez, i la cantant Elena Gadel. Corral farà intervencions amb "imatges generatives" que acompanyen els vídeos i que estan dedicades a tres muntanyes: Montjuïc, Montserrat i la serra del Montsià. "Vaig viure al Poble-sec, i als peus de Montserrat hi viu el pianista Carles Viarnès", diu Corral, que ha col·laborat sovint amb Viarnès en festivals com l'Eufònic de les Terres de l'Ebre.

Tot i la pandèmia, en aquest doble concert de Sant Esteve que té com a lema "La cultura i la música ens omplen de vida" tampoc s’ha volgut renunciar a les estrenes d’obres encarregades per a l’ocasió. En aquest cas: Prova el fred de fer-se etern, de Josep Ollé i Sabaté, amb què l’Orfeó Català iniciarà el concert, i Naixement al Palau d’Anna Campmany, que serveix per celebrar el 30è aniversari del Cor de Cambra. En conjunt, el repertori serà eminentment nadalenc, aquest any amb més pes de les cançons catalanes. També es cantarà el Glòria de la Missa de la Coronació, de Mozart, com a tast del concert participatiu Músiques de coronació que es farà el maig del 2021. El concert de Sant Esteve es podrà seguir per TV3, Catalunya Ràdio, Catalunya Música i ara també pel Palau Digital.

Any nou amb la Simfònica del Vallès

El desplegament nadalenc del Palau de la Música també inclou dos programes de l'Orquestra Simfònica del Vallès. El primer és El trencanous, de Txaikovski, el 25 de desembre i el 6 de gener. El segon, el concert d'any nou de valsos i polques de Strauss, aquest any també desdoblat els dies 1 i 2 de gener.

A més, hi haurà un concert de nadales del Quartet Mèlt el 28 de desembre i un del Cor de Cambra del Palau amb el Magnificat de Bach i una selecció d’ El Messies de Händel el 3 de gener. El Nadal es completa amb la programació infantil: l’espectacle Twinkle Twinkle Baby’s Star, per a nadons i nens de fins a cinc anys els dies 28 i 29 de desembre, amb dues sessions per dia; cinc visites guiades de format familiar amb el Visitem i experimentem el Palau, un itinerari guiat que es completa amb una activitat plàstica amb alguna de les tècniques artístiques que s’hauran observat durant el recorregut (27, 28 i 30 de desembre, i 2 i 3 de gener), i l'espectacle Cobla 2.0, de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, per a nens a partir de quatre anys el 3 de gener.