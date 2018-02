Més de 3.800 estudiants de Girona i Salt participen a la prova pilot del projecte 'A tempo, arts i formació'

Més de 3.800 estudiants de Girona i Salt han participat a la prova pilot del projecte 'A tempo, arts i formació' que forma part del festival Temporada Alta. La iniciativa ha inclòs un seminari de formació, accions educatives i artístiques a les escoles i instituts, la producció d'espectacles amb els centres educatius, i ha portat estudiants al teatre durant el festival. L'activitat que completa el projecte és l'estrena, aquest dimecres a la nit, del llargmetratge 'El vent és això'. En aquest projecte audiovisual hi han participat els estudiants de l'INS Santiago Sobrequés de Girona sota la direcció del professor Joan Cumeras i del director de cinema Pere Vilà.

La proposta s'ha dut a terme entre l'octubre passat i el gener d'enguany i està impulsada per la Fundació La Ciutat Invisible. Temporada Alta ja ha anunciat que tindrà continuïtat l'any vinent. 'A tempo, arts i formació' es planteja com un projecte a llarg termini per crear la transferència de coneixements entre els professionals de les arts i de l'educació, arrelar l'activitat artísitca en el món educatiu, crear espais de trobada estables i contribuir a la visibilitat i al suport institucional de l'educació artística.