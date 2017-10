Més de 5.000 intel·lectuals reclamen retirar la DUI i convocar eleccions

El manifest 'Retirar la declaració unilateral d'independència. Convocar eleccions', publicat avui a tres pàgines al diari 'El Periódico de Catalunya' està signat per més de 5.000 personalitats del món cultural català i espanyol. Demana, en primer lloc, "la retirada de tots els actes, lleis i declaracions que puguin conduir a una DUI, que la majoria de la població rebutja" perquè "només així podrà aconseguir-se una solució basada en un ampli consens, el diàleg i l'entesa".

Així mateix, proposa a la Generalitat "la celebració d'eleccions a Catalunya" en un temps prudencial i en la forma adequada, "amb plenes garanties democràtiques i on participin de comú acord totes les opcions i sensibilitats polítiques". Finalment, els signants reclamen també "una legislatura de reflexió assossegada, de debat i intercanvi, en la qual totes les alternatives s'exposin i es coneguin en igualtat de condicions".

Escriptors, cineastes i músics

El manifest està impulsat pels promotors dels manifestos '1-O Estafa antidemocràtica" i "DUI, imposició antidemocràtica", que han rebut el suport de més de 5.000 intel·lectuals, entre els quals hi ha els escriptors Juan Marsé, Luis Goytisolo i Javier Marías, el membre de la RAE Francisco Rico, la Creu de Sant Jordi Antonina Rodrigo, la directora de cinema Isabel Coixet, l'exfiscal Anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo, el dibuixant Nazario i el director de cinema José Luis Guerín, entre d'altres.

També donen suport al text figures com el Premi Nacional de poesia Antonio Hernández, els escriptors Juan José Millás, Javier Reverte i Fernando Schwartz, el músic Miguel Ríos, el periodista Miguel Ángel Aguilar, l'economista Juan Torres i l'excoordinador federal d'IU, Cayo Lara, entre d'altres.

Denúncia de "falsedats" i condemna de la violència

El manifest també denuncia diverses "falsedats", amb un rotund "No és cert..." que Puigdemont representi un poble català monolític, que defensi la democràcia i que la DUI beneficiï el poble treballador. Per això, denuncien que "no és cert que l'1-O legitimi Puigdemont i el seu Govern per executar una DUI", i per argumentar les seves afirmacions presenten els "dubtosos resultats oficials" de l'1-O, segons els quals "el 60% de els ciutadans cridats a les urnes no hi van participar".

Els signants rebutgen "la repressió injustificada soferta per alguns ciutadans i ciutadanes l'1-O" i afirmen que els inquieten seriosament "les conseqüències de mesures que limitaran, encara que sigui parcialment i temporalment un autogovern que ningú discuteix". I finalment denuncien "l'actuació del govern de Rajoy, que només ha aconseguit enverinar els ànims".