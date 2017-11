Més de 200 persones participen en una marxa per reclamar l'entrega de les obres d'art aragoneses que són a Catalunya

Mes de 200 persones han participat aquest diumenge en una marxa que ha culminat al poble de Berbegal (Osca) per reclamar el trasllat a l'Aragó de les obres d'art sacre originàries d'aquesta comunitat que són a Catalunya. Els participants, convocats per la plataforma 'Sijena Sí', han sortit del Tormillo, Peralta de Alcofea i Barbastre i han caminat entre 7 i 22 quilòmetres.

L'exigència més immediata és l'entrega de les 44 peces del monestir de Sixena que són al Museu de Lleida des de fa dècades, una decisió que ara és en mans del Ministeri de Cultura com a responsable de la conselleria catalana des de l'aplicació de l'article 155. És per això que el coordinador de la plataforma, Juan Yzuel, demana al ministre Íñigo Méndez de Vigo que no dilati més el procés i executi d'immediat la sentència provisional que implica l'entrega dels béns del monestir aragonès, tal com li reclama el jutge d'Osca, "i com haurien d'haver fet els consellers de Cultura en el seu moment", en referència a Santi Vila i Lluís Puig. A l'acte també s'ha demanat el lliurament de la resta de béns en litigi: les pintures murals de Sixena que es conserven al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a Barcelona, les 112 obres de parròquies de la Franja que són a la capital del Segrià i que reclama el Bisbat de Barbastre i quatre peces més procedents de Peralta de Alcofea i Berbegal, que pertanyen al bisbat d'Osca.

No defalliran