Més de 266.000 firmes per retirar la medalla al torturador Billy el Niño

Ningú podrà dir que no s'ha demanat retirar la Medalla al Mèrit Policial a Billy el Niño. Avui dimarts, la periodista Cristina Fallarás ha entregat al ministeri de l'Interior més de 265.000 firmes perquè el torturador, condecorat el 1977 i amb dret a cobrar un 15% més de pensió, es quedi sense tots aquests privilegis. Per la seva banda, el president de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica, Emilio Silva, també ha entregat més de 200.000 firmes perquè es declari il·legal fer apologia del franquisme.

Fallaràs però no confia gaire en què el govern de Pedro Sánchez faci accions contundents: "El que fa falta és decisió política i de moment aquest govern no la té, només cal recordar que el passat 20 de març el PSOE va votar amb el PP que no es revisés la llei d'amnistia que impossibilita jutjar els crims del franquisme".

L'entrega de firmes es fa després que el 30 de maig l'exministre de l'Interior José Ignacio Zoido assegurés que ningú havia demanat que a Billy el Niño se li retirés la medalla. Una afirmació que ha desmentit l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica. "Aquest govern no ha valorat la retirada d'aquesta condecoració perquè es va concedir fa 40 anys i ningú ho ha sol·licitat oficialment. I no hi ha cap justificació legal. Complim la llei i siguem seriosos", va dir Zoido després que el líder de Podem, Pablo Iglesias, demanés al Congrés de Diputats que el govern espanyol retirés la condecoració a l’exinspector de la Brigada Político-Social (un cos policial repressor de la dictadura franquista).

Al Congrés de Diputats es van recordar alguns testimonis de les tortures de Billy el Niño com el de Lidia Falcón: "Em donaven cops a l'estómac i el fetge i m'estiraven els braços, pensava que me'ls arrencarien. Aleshores Pacheco va dir: «Ja no pariràs més puta»".

La petició de firmes recorda que centenars de víctimes han relatat les tortures de Billy el Niño i destaca que aquest cas "és un exemple de com Espanya no jutja els delictes del franquisme tot i les exigències de les Nacions Unides". I afegeix: "Si aconseguim que milers de persones se sumin a aquest crit unànime a favor de les víctimes, ni l'exministre Zoido ni cap altre polític podrà dir que ningú ho havia demanat".

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha demanat un informe sobre la retirada de la medalla. En declaracions a TVE, Grande-Marlaska ha dit que veu raonable retirar la medalla: "Totes les condecoracions han d’obeir a conductes exemplars i, si no es demostra el contrari, no crec que l’actuació d’aquesta persona pugui qualificar-se d’exemplar". Molt més contundent ha sigut la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio: "Jo li trauria la medalla i el plus de la pensió i, si no hi està d'acord, que recorri on ell cregui convenient. Valerio ha recordat que ella va conèixer Billy el Niño: "Vaig conèixer en viu i en directe les seves malvestats quan era estudiant de la Facultat de Dret de la Universitat Complutense a l'inici de la Transició. Un personatge d'aquesta envergadura, que no respecta ni els drets humans ni les llibertats públiques, no crec que sigui just ni correcte que cobri més pensió del que li hauria de correspondre", ha destacat.