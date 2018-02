Metallica rep el premi Polar, el 'Nobel' de la música

La banda de heavy metal Metallica i l’Instiut Nacional de Música de l’Afganistan han estat guardonats amb el premi Polar, considerat el ‘Nobel’ de la música.



Durant dècades, la banda ha cantat sobre la mort, les drogues i la salut mental. Eternament enfadats, els veterans músics van ser a Barcelona el 7 de febrer al Palau Sant Jordi. "Des de l’agitació emocional de Wagner i els cànons de Txaikovski ningú havia creat música tan física i furiosa i, tot i així, tan accessible", ha assegurat el jurat, que ha destacat la virtuositat i l’ús de ritmes extremadament accelerats del grup.



El jurat també ha valorat que la banda ha portat la música rock a llocs on abans mai havia arribat i que ha "fet possible que tant l’habitació d’un adolescent com una sala de concerts es transformin en Valhalla [el lloc on, segons la mitologia grega, descansen els guerrers morts a la batalla]". Segons el jurat, les seves cançons han ajudat milions de persones a convertir el seu sentit d’alineació en un superpoder. El jurat també ha guardonat l’institut afganès i el seu director, Ahmad Sarmast, per haver utilitzat la música per transformar la vida dels joves. Sarmast va tornar a l’Afganistan el 2008 amb un "gran risc personal" per fundar l’institut.

El premi està dotat amb 130.000 dòlars i l’entregarà el rei suec Carles Gustau el 14 de juny. El Polar l’han rebut, entre altres, B.B. King, György Ligeti, Keith Jarrett, Bob Dylan, Ray Charles, Pierre Boulez, Elton John, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, el grupo Pink Floyd, Dizzy Gillespie, Sony Rollins, Gilberto Gil, Ennio Morricone i Björk.