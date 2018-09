Metallica tornarà a Barcelona el maig de l'any que ve

Set mesos després del seu últim concert a Catalunya (la nit en què van versionar Peret), Metallica ha anunciat que Barcelona és una de les ciutats escollides per a la seva pròxima gira mundial, que tindrà lloc entre el maig i l'agost de 2019. La parada a la capital catalana serà el 5 de maig a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i les entrades sortiran a la venda aquest divendres a les 10 h .

La històrica banda liderada per Lars Ulrich i James Hetfield és considerada com la gran renovadora de l'escena del rock dur dels anys 80, gràcies a discos com ' Kill ' em all', ' Masters of P uppets ' i '... And justice for all'. Inventors del ' trash metal ' i un dels grups més venedors de tots els temps, Metallica s'ha reformulat al llarg dels anys, modulant el seu so i fent-se més accessibles al gran públic en les seves últimes referències.

Precisament el seu nou disc, ' Hardwired ... to Self - Destruct' , desè disc de Metallica , serà el regal (en format digital) que s'enduran tots els espectadors que comprin l'entrada pel concert. Ghost i Bokassa seran els grups encarregats d'obrir la vetllada