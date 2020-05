L'última comèdia de Kevin Smith i les estrenes online de la setmana

'MI VIDA CON AMANDA'

Un atemptat obliga Vincent Lacoste a fer-se càrrec de la seva neboda en el film de Mikhaël Hers

Tota una tradició del cinema francès ha convertit l'experiència de viure París, amb els seus espais de passeig i els seus llocs de trobada, en un dels seus trets identificatius. El tercer llargmetratge de Mikhäel Hers entronca amb aquest llegat a través d'un protagonista, el David (Vincent Lacoste, una de les cares clau de la nova generació d'actors francesos) que té una concepció plàcida de la vida: dona un cop de mà a la seva germana, mare soltera, en la cura de la seva filla Amanda (Isaure Multrier), es guanya les garrofes fent encàrrecs per a una immobiliària, flirteja amb la nova veïna... Tot amunt i avall per la capital francesa. Fins que la germana és assassinada en un atemptat terrorista i ell ha de fer-se càrrec de la neboda. Segueix llegint. Disponible en lloguer a Movistar+, Filmin, Rakuten, Vodafone i Orange a partir del 29 de maig

'YA NO ESTOY AQUÍ'

Un monòton drama urbà animat pels ritmes de la cúmbia mexicana

Als turons que envolten la ciutat mexicana de Monterrey, entre barraques miserables, un grup de joves ballen al ritme del reggaeton de la cumbia rebajada. Tenen 17 anys, o menys, però ja li canten al desamor i a la nostàlgia d'una terra (colombiana) que no han trepitjat mai. Són els Terkos, una banda de kolombianos –més coneguts com a cholombianos, per la barreja d’influència llatina i ianqui– que troben en l’esperit punk i una estètica tribal de patilles desfermades i indumentària XXL una via d’escapament a una realitat llastada per la violència del narcotràfic. L’estudi sociològic d’aquest univers contracultural és el principal atractiu de Ya no estoy aquí, que arriba a Netflix després de passar pel laboratori de projectes del Festival de Sundance. Segueix llegint. Disponible a Netflix a partir del 29 de maig

'JAY Y BOB EL SILENCIOSO: EL REBOOT'

Les vinyetes pretesament còmplices de Kevin Smith arriben a un carreró sense sortida d’humor referencial

Aquest hauria de ser el gran moment de Kevin Smith: en una època en què els superherois i els mons interconnectats són la dieta cinematogràfica de milions d'espectadors, podria reflectir el mainstream i els interessos que el director porta discutint d'ençà que va començar a fer cinema als noranta. Però, tot i la seva experiència com a guionista de còmic, Smith prefereix exercir de podcaster de la cultura popular abans que agafar les regnes del zeitgeist. Potser ja en té prou amb el seu univers cinemàtic de butxaca, malgrat que Jay y Bob el Silencioso: el reboot ens el presenta eixut d'enginy des de bon principi, refent un gag a propòsit d' El silenci dels anyells que ja apareixia a Clerks 2. O sigui, un reboot autoproclamat que cita l'ocurrència d'una seqüela que, al seu torn, parodiava un títol icònic: impossible recargolar més l'argument meta. Segueix llegint. Disponible a Movistar+ a partir del 30 de maig

'THAT WHICH DOES NOT KILL'

El documental relata a través de 14 veus una violació i les seves terribles conseqüències

Sobreviure a una agressió sexual no et fa més fort, sinó que destrueix la confiança, el desig i la capacitat d'establir vincles. Ho diu una de les protagonistes del documental That which does not kill, inclosa dins la programació del DocsBarcelona. La pel·lícula, dirigida per Alexe Poukine, relata la història de l'Ada, la violació que va patir a mans d'un conegut i les terribles conseqüències psicològiques i emocionals, però ho fa a través de catorze veus (12 dones i 2 homes de diferents generacions i orígens) que llegeixen el testimoni de la víctima i comparteixen els records i tribulacions que el text fa emergir. Un dispositiu colpidor que subratlla que l'Ada podria ser qualsevol, fins i tot nosaltres. Segueix llegint. Disponible a Filmin fins al 31 de maig