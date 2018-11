Michael Bublé presentarà ‘Love’ a Barcelona el 27 de setembre

260x366 Michael Bublé / VIQUIPÈDIA Michael Bublé / VIQUIPÈDIA

L'artista canadenc Michael Bublé tornarà a Barcelona el 27 de setembre del 2019 dins la gira de presentació del seu nou disc, 'Love'. Bublé actuarà al Palau Sant Jordi, on també va cantar en la seva última visita a la ciutat, el 2014, quan va presentar l'àlbum 'To be loved'. L'endemà, el 28 de setembre, Bublé actuarà al Wizink Center de Madrid.

Autor de temes com 'Everything', 'Haven't met you yet' i 'It's a beautiful day', Bublé va tornar als escenaris a l'agost després d'una llarga etapa sense actuar. L'any vinent tornarà a girar amb 'Love', el seu vuitè àlbum, que sortirà a la venda el 16 de novembre. La gira arrencarà el febrer del 2019 als Estats Units, passarà pel Canadà i culminarà a Europa al novembre després de visitar una desena de països. Les entrades pels concerts de Barcelona i Madrid es posaran a la venda el pròxim 23 de novembre, segons informa la promotora Live Nation.