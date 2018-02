El Minifestival torna a Les Basses amb Colleen Green i Eef Barzelay

Després de dos anys a La Capsa, el Minifestival de Música Independent torna aquest dissabte a l’Espai Jove Les Basses, al districte barceloní de Nou Barris, en una versió més modesta però amb noms com els nord-americans Eef Barzelay i Colleen Green i els britànics TheWave Pictures, a més dels valencians The Standby Connection i la jove cantautora barcelonina Marta Knight. En una ciutat com Barcelona, curulla d’oferta, el Minifestival segueix conjugant heroisme i passió per tirar endavant després de 23 anys. “Hem reduït la dimensió del festival perquè no hi ha diners ni volem fer gastar diners als altres”, explica Carles Lafuente, un dels organitzadors d’un festival que manté preus populars: 10 euros (13 a taquilla) per veure cinc concerts.

En temps de grans esdeveniments i intermediaris, el Minifestival conserva l’esperit dels inicis, quan va néixer de l’empenta d’uns editors de fanzins. Ara segueixen trobant escletxes per contactar directament amb els artistes. “A l’Eef Barzelay, per exemple, el coneixem des de fa deu anys i li pots escriure perquè vingui”, diu Lafuente.