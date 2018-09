El Ministeri de Cultura atorga el Premio Nacional de teatre a l'actriu Julieta Serrano

L'actriu Julieta Serrano (Barcelona, 1933) ha estat guardonada aquest dilluns amb el Premio Nacional de teatre que concedeix el Ministeri de Cultura per ser un "exemple d'una vocació sostinguda" en la seva carrera de més de 60 anys, "durant la qual ha interpretat des Lorca i Shakespeare fins a autors contemporanis", ha dit la directora de l'INAEM, Amaya de Miguel. "Julieta és una gran companya, una dona de teatre, una lluitadora; avui estem tots molt contents", ha afegit De Miguel.



En efecte, Julieta Serrano ha tingut una llarga carrera interpretativa. Va formar-se al teatre d'aficionats i a la companyia de José Tamayo, i va debutar al cinema el 1965 a 'Secuestro en la ciudad', un thriller dirigit per Luis María Delgado. Durant els anys 70, la intèrpret es va prodigar a la gran pantalla en pel·lícules de Jaime de Armiñán ('Mi querida señorita' i 'El amor del capitán Brando'), que és qui li va obrir les portes al setè art, junt amb Carlos Saura ('La prima Angélica') i Luis García Berlanga ('Tamaño natural'). Per a ella, en aquella època no va tenir la fortuna que li pronosticaven perquè era una actriu "més dramàtica que còmica" i la seva carrera "va anar entrebancant-se".

El 1980, però, va participar en el debut de Pedro Almodóvar, que li va donar un paper molt emblemàtic a 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón', i va engegar una fructífera col·laboració amb el cineasta manxec que es va prolongar a títols com 'Entre tinieblas' (que ella considera el millor), 'Matador', 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' i 'Átame'. L'actriu també participa en el film que Almodóvar està rodant aquest 2018, 'Dolor y gloria'. Al llarg d'aquests anys també treballaria amb directors com Ventura Pons ('Carícies'), José Luis Borau ('Tata mía') i Vicente Aranda ('El amante bilingüe').

A més, Julieta Serrano ha seguit fent esporàdicament teatre. El 2013 celebrava 50 anys de carrera amb ' El malentendido', d'Albert Camus, al costat de Cayetana Guillén Cuervo.

Serrano ha estat nominada dues vegades al Goya i ha guanyat tres Fotogramas de Plata i dos premis Sant Jordi, així com la Medalla d'Or al mèrit artístic de l'Ajuntament de Barcelona i el premi de la Unión de Actores a la seva trajectòria. El 2014 va rebre el Premi Gaudí d'Honor.

El jurat del Premio Nacional ha afirmat que Julieta Serrano ha dut a terme "una incansable recerca artística i intel·lectual" i ha destacat el seu "compromís i generositat a la feina, la seva proximitat i el seu incalculable talent interpretatiu".