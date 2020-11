El ministeri de Cultura atorga 4 milions d'ajuts extraordinaris al sector cultural català

El ministeri de Cultura, a través de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (Inaem), ha concedit més de 4 milions d'euros en ajudes extraordinàries al sector cultural de Catalunya per afrontar la crisi del covid. Es concediran 1.432.000 euros a la partida de dansa, lírica i música i 2.588.900 milions d'euros a la de teatre i circ. L'Inaem ha reformulat els ajuts anuals que concedeix al sector cultural i els ha incrementat. Es poden consultar les llistes de beneficiaris provisionals de teatre i música aquí.

Entre les companyies catalanes que rebran les ajudes hi ha empreses privades, públiques i entitats sense ànim de lucre. En l'apartat de música i lírica hi ha partides a la Fundació Castell de Peralada o a l'Associació Amics de l'Òpera Sabadell, entre d'altres. Pel que fa a organitzadors de festivals, el Primavera Sound i la Sala Razzmatazz. En l'apartat de teatre i de circ hi ha empreses com Focus i els seus teatres, la cooperativa Som, els Circ Raluy i Circ Cric, Bitò, les companyies La Fura dels Baus, Dagoll Dagom, La Perla 29 o la Fundació Sala Beckett.