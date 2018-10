Miquel Barceló pinta un 'Faust' sota l'influx de l'Himàlaia

Fa 15 anys es va encarregar de la 'Divina Comèdia, i ara Miquel Barceló ha pintat un altre mite de la cultura i la literatura, el 'Faust' de Goethe. Si en aquell s'hi respirava la influència africana, en aquest és la hindú. "El llibre és una reflexió sobre la vida, sobre el que inquieta l'ésser humà, és molt actual, per això el llegim avui i és un clàssic: és una obra és fascinant. Tracta del coneixement i de l'oblit, del desig i la pèrdua del desig, el poder i la seva pèrdua, la idea de Déu o l'absència de Déu. A més, tots tenim un Faust i un Mefistòfil dins", ha afirmat el pintor durant la presentació del primer volum de 'Faust'', que acaba de publicar Galàxia Gutenberg en edició bilingüe, alemany i castellà, traduïda per Elena Cortés. L'obra ja es pot comprar per 89 euros. Conté 72 il·lustracions més les guardes. Són 240 pàgines, i un terç d'elles amb les aquarel·les de l'artista mallorquí, que va començar a pintar-les l'estiu de 2017 al nord de l'Índia, on estava de vacances. A questa primera part es correspon amb la primera part que es va publicar amb Goethe en vida, l'any 1808, quan l'autor alemany tenia 57 anys. L'editorial preveu publicar la segona part (obra pòstuma publicada 26 anys després de l'original) l'any 2019.



"Fer llibres em sembla urgent. Exposicions n'he fet moltes, potser massa, però de llibres no n'hi ha mai prou, encara que alguns pensin el contrari. I això no ho fem com a regal de Nadal, sinó perquè quedi per sempre, no en pla comercial", ha subratllat el pintor a Madrid.

Segons l'editor Joan Tarrida, Barceló "fa una lectura paral·lela, no il·lustra el text, com van fer altres com Doré, ell fa una interpretació paral·lela dels textos que estudia", ha precisat. "Sóc pintor, no un il·lustrador. Podria posar qualsevol imatge d'aquest llibre en el 'Quixot' i segur que també funcionaria", assenyala el creador. "No vull fer visible aquí el que diu Goethe, per a això ja hi ha el seu text", matisa Barceló, que imprimeix també en aquestes pàgines del llibre la fisicitat que caracteritza les seves obres. Les aquarel·les sembla que tinguin volum.

Sota la llum de l'Himàlaia

La història del mite de Faust, el mite de l'home savi que està frustrat pels límits del coneixement humà i és incapaç de ser feliç fins que apareix Mesfistòfil per oferir-li els plaers terrenals de la vida a canvi de vendre la seva ànima al diable, té poc d'inspiració europea per a l'artista. "Me'n vaig anar fa dos anys a l'Índia i allà, sota l'Himàlaia i en un ambient més budista, vaig començar a treballar el 'Faust', amb la llum de l'Himàlaia i els colors d'aquesta geografia", relata. "De fet, hi ha algun guerrer tibetà que surt per aquí en aquestes pàgines. I ara torno a l'Índia per seguir amb el projecte", recalca Barceló.

En el pròleg del llibre hi ha un gran ull les pestanyes del qual són figuretes humanes que pengen de les parpelles. El llibre també està poblat d'imatges dobles o repetides amb Fausts i Mefistòfils, "perquè tots som un", afegeix. També destaca la representació d'una espècie de ploma que és com la via làctia o el que Barceló anomena "el gargall de Déu". O uns micos enviats al globus terraqüi, "perquè Goethe parla d'algun mico". Hi ha un grup de cecs donant cops a l'aire, un planeta ple de mosques que reflecteixen putrefacció o una dona parint.

L'artista pensa ja amb altres obres clàssiques. "Sempre tinc al meu costat a Proust. La Bíblia seria un altre bon tema, el llibre dels morts tibetà, el Popol Vuh [llibre sagrat dels maies] o la 'Crònica d'Índies' de Bartolomé de las Casas, que és una mica western i com els toros, una mica tabú", ha comentat.

El que no li preocupa gens és el que ha passat amb l'obra de Banksy destruïda. "No és ni nou ni rellevant. ja s'han fet coses així. La 'Merda d'artista' de Mazini, per exemple, té molts anys", ha conclòs l'artista espanyol més cotitzat.