Mira 'Let it out', el primer videoclip del nou disc de Stay Homas

Stay Homas publica el seu primer disc, Agua, l'11 de desembre, però aquest divendres ha estrenat Let it out, el videoclip del primer single, en què conjuga la seva frescor folkie amb alguns recursos electrònics i un missatge positiu sobre deixar-se anar. En el videoclip, dirigit per Ben Woolf, els Stay Homas (Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet) sobrevolen Barcelona i el món en un acolorit collage. "És una cançó que revisita els nostres dies a la terrassa –expliquen en una nota els Stay Homas–. Intenta explicar una història de patiment i superació des de la perspectiva de l'ésser estimat: aquell amic o parent o qui sigui que sempre t'anima quan les coses es posen difícils". La cançó la van tocar a la terrassa durant el confinament i ara hi han afegit uns cors infantils.

Els dies 3 i 4 d'abril començarà a Razzmatazz la gira 2021 de la banda. Ja hi tenen 24 cites, moltes de les quals a Espanya però també a Bogotà, París, Brussel·les, Montevideo, Milà, Ciutat de Mèxic i Londres.

Let it out s'uneix a Por el camino, publicada el 4 de novembre, que serà la banda sonora de la pel·lícula Mamá o papá de Dani de la Orden.