Mishima actuarà aquest divendres a la presó de Lledoners

El grup Mishima, encapçalat pel cantant David Carabén, oferirà aquest divendres un concert dins la presó de Lledoners, el centre penitenciari on hi ha els presos polítics catalans i Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Segons ha pogut saber l'ACN, la banda farà aquest recital i després es desplaçarà fins a Sallent (Bages), on tenen programat un concert a L'Escorxador que forma part de la seva gira de presentació del nou disc 'Ara i res'.

En la gira per donar a conèixer el seu nou treball, el grup ha passat per festivals com L'Acústica de Figueres, Sons Solers i el Festival de Música de la Seu Vella de Lleida, entre d'altres. Des de l'octubre passat, durant els seus concerts Mishima dedica la cançó 'S'haurà de fer de nit' als presos polítics i exiliats i en reclama l'alliberament. El grup també va actuar el 30 de setembre passat a l'IES Miquel Tarradell del Raval en una de les nombroses activitats per evitar que es precintessin els col·legis electorals i per garantir que es pogués celebrar el referèndum de l'1-O.