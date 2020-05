Misteri resolt: el rostre trobat al fons del riu Onyar de Girona és una obra de Jordi Mitjà

260x366 Uns veïns van veure el rostre al fons del riu Onyar / MUSEU D'HISTÒRIA DE GIRONA Uns veïns van veure el rostre al fons del riu Onyar / MUSEU D'HISTÒRIA DE GIRONA

Les primeres anàlisis que ha fet el Museu d'Història de Girona al rostre que s'amagava al fons del riu Onyar han determinat que està fet de metall i, per tant, apuntala la hipòtesi que el seu autor és Jordi Mitjà (Figueres, 1970). La peça és una de les tres que va crear per a un muntatge que va fer a l'antiga discoteca de la Sala del Cel, a principis dels anys 90.

Els responsables del Museu han contactat amb la foneria de Banyoles on les va fondre, i els han comunicat que el material utilitzat podria ser zamak, un aliatge d'alumini, zinc i altres metalls que solia utilitzar-se als anys 90. En un principi, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va apuntar que podria ser del segle XVIII o anterior, però ara s'ha corroborat que és totalment contemporània.

La peça va aparèixer el cap de setmana passat, després que uns veïns alertessin l'Ajuntament de Girona perquè havien vist una cara al fons del riu Onyar. Arran de la publicació de la troballa a les xarxes socials, un veí de Girona va descobrir que era una de les tres peces que va fer Mitjà i que va regalar al seu amic Xavi Montojo, que en aquella època treballava a l'antiga discoteca de música electrònica.

Montojo la tenia al seu pis, però, segons ha indicat a l'ARA, li va desaparèixer durant una mudança: "Estava en una caixa i algú se la va endur durant el trasllat. No sé si va ser per fer-me una putada, o si va ser algú que passava per allà", ha assenyalat. I ara, més de 20 anys després, ha reaparegut al fons de l'Onyar.

La troballa és una còpia de l'obra L'Èxtasi de Santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini, que està situada a l'església de Santa Maria della Vittoria, a Roma, i que se sol utilitzar com a exercici en les classes d'escultura. Mitjà recorda que la va fer quan era un estudiant a l'Escola d'Art d'Olot: "És molt curiós i sorprenent, estic flipant molt. I tota la història és un misteri: ¿qui la va robar i per què la va llençar al riu?", es va preguntar ahir quan es va assabentar de la troballa.

Per als responsables del Museu d'Història, la descoberta "aporta metàfora i simbolisme als temps que vivim". "L'aventura de la seva troballa i del rescat de les aigües posa de manifest com és d'important la cultura per a la supervivència de la societat", han destacat a les xarxes socials. De fet, ni el Museu ni l'artista descarten fer alguna exposició, obra o llibre amb la història del rostre que s'amagava al fons del riu Onyar, després del rebombori que ha despertat els darrers dies i que ha tingut els gironins jugant a ser detectius per intentar esbrinar-ne l'autoria.