El Mixtur resisteix i es presenta en format reduït a la Fabra i Coats

Els directors del Festival Mixtur, Oliver Rappoport i Oriol Saladrigues, van estar a punt de tirar la tovallola. Ho tenien tot lligat per engegar el 16 d'abril, amb una sèrie de col·laboracions previstes amb entitats com ara la Filmoteca, i tot es va parar. Aleshores van demanar unes altres dates a la Fabra i Coats, seu de l'esdeveniment, i els van proposar del 10 al 20 de setembre. "Al final vam veure que valia la pena intentar-ho pels artistes i la ciutat", explica Saladrigues. Amb un cartell reduït, però mantenint totes les línies d'actuació –entre concerts, taules rodones, tallers, etc.–, el Mixtur presenta una novena edició que inclou una dotzena de concerts –tres dels quals estrenes d'encàrrec– que responen a "estètiques diverses d'exploració sonora", diu Rappoport, amb artistes i ensembles com ara Sigma Project, Brouwer Trio i el duo Lallement & Marques. S'hi podrà descobrir el talent emergent, com el de la jove compositora Inés Badalo, i també escoltar obres de referència del repertori contemporani d'autors com ara Helmut Lachenmann, Kaija Saariaho, Benet Casablancas i Chaya Czernowin.

651x366 Oriol Saladrigues durant la presentació del cartell aquest dimarts / ARA Oriol Saladrigues durant la presentació del cartell aquest dimarts / ARA

El festival, a més, mostrarà la seva vocació híbrida amb la performance de Laura Llaneli, el videoart de Colectivo Ergo Sound i les instal·lacions sonores d’Agustí Charles, Joana-Naomi Welteke i Nadja Rix, i Jan Mech. "Tenim més participants de l'àmbit català i espanyol, perquè els estrangers tenen més reticències a venir, però és un Mixtur amb tots els ets i uts, amb l'esperit de recerca i d'experimentació sonora que caracteritza el festival", subratlla Saladrigues.

Pel que fa al vincle del festival amb l'educació, s'han organitzat els Tallers Mixtur 2020 amb professors de prestigi internacional com els compositors Michael Beil, Elena Mendoza i Hèctor Parra. El taller de composició va rebre 130 sol·licituds i se'n van seleccionar 80, "el 80% de les quals són de fora d'Espanya", apunta Rappoport. "En el món de la composició, la gent està acostumada a moure's, tots hem estudiat a fora, i és normal que hi hagi sempre molt de moviment i això respon a la configuració del professorat que convidem, que és una combinació de gent d'aquí i de fora", ha explicat Saladrigues. "Estem posicionats com un dels referents europeus de nova creació sonora, i això fa que gent de la Xina, Austràlia i els Estats Units hi vulguin participar", ha afegit Rappoport. Enguany els tallers es faran en línia, atès que la majoria de professors viuen a l'estranger, com Hèctor Parra a França.

651x366 El cartell del Mixtur 2020 El cartell del Mixtur 2020

Dani Granados, delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona, ha felicitat aquest dimarts els directors per organitzar el festival: "És important demostrar que la cultura ha de tirar endavant i que és segura", ha dit. També ha assenyalat que es tractava d'un festival que treballa en "processos llargs", i no tant en el "producte final". Xavier Cester, director de l'Àrea de Música de l'ICEC, ha valorat que, tot i tractar-se d'un sector "minoritari" dins l'àmbit de la música, és al mateix temps "imprescindible". "Moltes vegades troballes i experiments i coses que es fan en aquests àmbit amb el temps arriben a altres circuits inesperats, el pòsit creatiu que el Mixtur representa és una part important per al global de l'escena musical", ha assegurat Cester.

L'activitat del Mixtur es farà a la planta baixa de la Fabra i Coats seguint totes les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries.