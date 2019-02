El MoMA tancarà quatre mesos aquest estiu per completar la seva expansió

El Museu d'Art Modern de Nova York (MoMA) ha anunciat que tancarà les portes quatre mesos, entre el 16 de juny i el 20 d'octubre, per concloure els treballs d'expansió, que impliquen tant un creixement en espai (guanya un 30% d'espai més, 3.700 metres quadrats) com una nova aproximació més interdisciplinar i diversa a l'art. El projecte té un pressupost de 400 milions de dòlars.

L'estudi d'arquitectura Diller Scofidio + Renfro, en col·laboració amb Gensler, s'ocuparan d'ampliar el centre, que tindrà una sala per a programacions en directe i actuacions, així com un espai educatiu on "es convidarà els visitants a connectar amb l'art". També tindrà diverses galeries a peu de carrer, d'accés lliure, amb l'objectiu de "connectar millor el Museu d'Art de Nova York i acostar l'art a la gent dels carrers del centre de Manhattan", on s'ubica la seu de la institució. El museu obrirà de les 10 del matí a les 9 del vespre. "El veritable valor d'aquesta expansió no és només aconseguir més espai, sinó espai que ens permeti repensar l'experiència de l'art en el museu", ha assegurat el seu director Glenn D. Lowry.

Diversitat i multidisciplinarietat

El MoMA es planteja mantenir una "contínua renovació de l'experiència del museu" en el futur: comptaran amb una nova generació de comissaris i pensaran instal·lacions, exposicions i programes "que animin al debat i al descobriment". El museu vol que les plantes segona, quarta i cinquena ofereixin una "experiència de l'art més profunda a través de tots els mitjans i d'artistes de més diverses geografies i bagatges que mai". Aquests tres espais estaran articulats de manera cronològica per oferir continuïtat als visitants. Les exposicions d'aquestes galeries rotaran cada sis o nou mesos per mostrar diferents aspectes de la història de l'art modern i contemporani.

A la tardor, el MoMA presentarà, entre d'altres, una exposició amb obres de la veneçolana Patricia Phelps de Cisneros amb obres d'artistes del Brasil, Veneçuela, l'Argentina i l'Uruguai; una mostra de l'artista visual nord-americà William Pope.L, i una altra de l'artista Betye Irene. A la planta baixa la primera exposició serà de l'artista kenyà Michael Armitage. Les noves galeries, que inclouran dansa, música, arts escèniques i peces d'imatge i so, albergaran treballs d'artistes emergents com la coreògrafa nigeriana americana Okwui Okpokwasili, el també coreògraf i ballarí Adam Linder i l'artista polifacètic suís Shahryar Nashat.