El Món Llibre torna amb 2.000 llibres per als més petits

La manera de fer que els infants adquireixin l’hàbit de la lectura és “a través del plaer, fora de l’aprenentatge escolar”, explica Marta Almirall, la comissària del Món Llibre, el festival de literatura infantil que aquest cap de setmana transformarà el cor del Raval en un espai “màgic” per obrir la porta de l’univers de la lectura als nens. El CCCB i el Macba es convertiran en un aparador de llibres amb dues biblioteques temàtiques per anar-hi a llegir. La biblioteca dels petits, per a nens de fins a 3 anys, està plena de capçals de llit i coixins perquè els petits llegeixin com quan la família els llegeix un conte a casa. L’altra, amb continguts per a nens d’entre 4 i 12 anys, està ambientada en els contes de Les mil i una nits. “Calen espais preparats perquè es reconegui als més grans que tenen llibertat d’escollir”, comenta Almirall. El festival, que l’any passat va reunir més de 25.000 persones, compta amb una selecció de 2.000 llibres, cedits per les més de 40 editorials participants. “Hi ha llibres molt especialitzats, fins i tot per a nens hiperactius a qui els costa concentrar-se”.

Un altra de les línies del Món Llibre és la de connectar els contes clàssics amb els infants d’avui. Per això hi haurà rondallaires i espectacles com Alícia i les ciutats invisibles, de la companyia Onírica Mecánica, amb un escenografia que juga amb els efectes de llum per potenciar les emocions del públic. També es podrà veure una obra amb un Pinotxo contemporani, fet de materials reciclats i que es passa el dia en una botiga de videojocs, de la companyia Roseland Musical. El cas d’ El secret de la Nanna, de la companyia d’Anna Roca, és particular, perquè està muntat dins el remolc d’un camió. Els autors l’han transformat en un conte desplegat per explicar els secrets dels personatges d’altres contes.