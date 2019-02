La Moncloa tira endavant l'exhumació de Franco tot i la suspensió judicial, però admet que es pot retardar

La Moncloa ha anunciat aquest dimarts que l'expedient d'exhumació i posterior reinhumació de Francisco Franco "continua la seva tramitació amb absoluta normalitat, complint la llei i observant els terminis i resta de garanties procedimentals", després de la decisió del jutjat contenciós administratiu número 3 de Madrid de suspendre la concessió de la llicència d'obres per a l'exhumació del Valle de los Caídos, però admet que es podria retardar l'exhumació final per l'acumulació de causes. Segons un comunicat del govern espanyol, aquest tipus de jutjats "no són competents per resoldre sobre els acords que adopta el consell de ministres, sinó que ho és el Tribunal Suprem". L'executiu afirma també que l'actuació del jutge afecta les actuacions urbanístiques acordades per l'Ajuntament de San Lorenzo del Escorial i "declara la seva suspensió cautelaríssima, és a dir, sense ni tan sols haver escoltat l'Ajuntament".

"Estem en presència d'un nou exemple de l'obstruccionisme que l'entorn del dictador Franco està practicant amb la decisió d'un Parlament i un govern democràtic, que és l'exhumació del dictador d'una tomba d'Estat com és la basílica del Valle de los Caídos", lamenta el text, que afirma que fins ara hi ha 12 demandes judicials (totes amb idèntica fonamentació, però presentades per persones diferents) que reclamen la suspensió i anul·lació de les actuacions urbanístiques acordades per l'Ajuntament de San Lorenzo del Escorial en relació amb l'exhumació de Franco. D'aquestes 12 demandes, en 7 s'han rebutjat ja les mesures cautelaríssimes i només en una el jutjat ha admès unes mesures cautelars urgents en què ni tan sols s'ha escoltat l'altra part. L'executiu es mostra convençut que "després d'haver escoltat l'Ajuntament i les seves argumentacions, el jutjat dictarà una resolució diferent tant en la peça de mesures cautelars com en la sentència sobre el fons".A més, el govern espanyol explica que l'Advocacia de l'Estat està treballant des de fa dies en l'acumulació de tots els procediments judicials en un de sol per garantir que hi hagi un únic pronunciament. L'executiu admet, finalment, que el procediment podria "retardar, si cal, la fase final d'execució material de l'acord".