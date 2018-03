Montse Castellà canta a la 'Revolució' en el Dia Internacional de la Dona

Montse Castellà és punt de treure el seu quart disc, 'Punts de llibre', que publicarà el segell de Paco Ibáñez A Flor de Tiempo. Abans, però, i coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, la cantautora de Tortosa ha volgut compartir la cançó 'Revolució', que es pot escoltar en aquest enllaç.

"No podran fer-mos callar, massa veus cridant veritats. / Pintarem pancartes junts, cantarem per lo que és just. / A la mà una guitarra, lo clavell penjat del braç, /que ja n’hi ha prou de claudicar, bon cop de falç!", canta Montse Castellà a 'Revolució'. La cantautora estrenarà aquesta cançó, i la resta del nou disc, en el concert que celebrarà a la sala Luz de Gas de Barcelona el 24 de març dins del Festival Barnasants.