Lluís Pasqual dirigirà el concert d'homenatge a Montserrat Caballé amb veus com Carreras, Aragall i Al Bano

L'homenatge musical a Montserrat Caballé que el Liceu va anunciar l'endemà mateix de la mort de la cantant finalment ja té forma: es titularà 'El somriure de Montserrat Caballé' i se celebrarà el divendres 12 d'abril a les 20 h. El dirigirà escènicament i també el conduirà un amic personal de la cantant, el director teatral Lluís Pasqual, amb Guillermo García Calvo a la batuta.

Dalt de l'escenari comptarà amb les actuacions de grans veus de la història de la lírica i vells amics de Caballé, com ara Josep Carreras, Jaume Aragall, Joan Pons, Al Bano, Paata Burchuladze, Begoña Alberdi, María Gallego i Josep Bros, entre d’altres. També hi haurà intervencions a través de vídeos, que inclouran testimonis com ara Plácido Domingo, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Teresa Berganza, Ainhoa Arteta, Roberto Alagna o Juan Diego Flórez.

El Liceu vol mostrar "el vessant més humà de la soprano i permetre els seus admiradors conèixer-la i recordar-la millor". Per això hi actuaran també artistes amics que van marcar la seva carrera: Pene Pati i Agostina Smimmero, guanyadors del primer premi del Concurs Internacional de Cant Montserrat Caballé; Nikolay Baskov, artista vingut del món del pop que per admiració a la soprano es va introduir al món líric com a alumne seu i amb qui va fer duos, o Anthony Harutian, joveníssim cantant de 19 anys i últim deixeble de Caballé.

Els principals teatres d’òpera del món on va treballar també participaran a l'acte. La llista l'encapçalen la Royal Opera House – Covent Garden, el Teatro alla Scala de Milà, l’Òpera de París, la Wiener Staatsoper, el Metropolitan Opera House de Nova York i el Teatro Real de Madrid, entre d’altres.

El mateix vespre el Saló de Miralls del Liceu acollirà l'acte de lliurament de la Medalla d'Or de la Ciutat que l’Ajuntament de Barcelona entrega de forma pòstuma en record a la soprano catalana. TV3 i Catalunya Música emetran en directe l’homenatge. Les entrades sortiran a la venda el dilluns 4 de febrer a les 10 h.