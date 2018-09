La soprano Montserrat Caballé està ingressada a l'Hospital de Sant Pau, segons publica 'La Vanguardia' i han confirmat fonts del centre sanitari, que ha declinat donar més detalls per petició de la família.

La soprano, de 85 anys, està previst que rebi l'alta en els pròxims dies, ja que respon bé al tractament que està rebent per un problema amb la vesícula que fa temps que arrossega.

Caballé fa diversos anys que està retirada dels escenaris i últimament ha limitat molt les seves aparicions públiques. El 2015, quan havia d'acudir als jutjats de Barcelona a ser jutjada per defraudar mig milió d'euros a Hisenda, ja va tancar un pacte amb la fiscalia que la diva va ratificar des de casa seva per videoconferència i no va acudir als jutjats. El 2013 va patir un ictus i una caiguda, i es va fracturar l'húmer. Tot i els impediments, el 2014 va actuar a Cambrils. També ha rebut diversos guardons i homenatges per la seva prestigiosa trajectòria.