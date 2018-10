La mort de Montserrat Caballé, un impacte global

La mort de la cantant d'òpera Montserrat Caballé el passat dissabte 6 d'octubre ha omplert titulars de la premsa d'arreu del món. Els mitjans internacionals li han dedicat articles que la reconeixen com una de les sopranos més importants de la seva època.

El diari The New York Times li dedica un obituari i la col·loca en portada. La recorda com una de les cantants d'òpera més importants de la segona meitat del segle XX, amb una llarga trajectòria i una presència vibrant i perdurable internacionalment. De la seva carrera artística, en destaca les 96 actuacions al Metropolitan Opera de Nova York, al Covent Garden de Londres i al Teatre La Scala de Milà. A més, remarca la famosa cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992 juntament amb Freddie Mercury.

540x306 Portada 'The New York Times' Portada 'The New York Times'

A la BBC hi expliquen els inicis de la seva carrera quan, amb només nou anys, va entrar a formar-se al Conservatori del Liceu, i com, a partir d'allà, la seva carrera va avançar ràpidament després del seu èxit amb 'La Bohème' a l'Òpera de Basilea de Suïssa.

315x388 BBC BBC

El diari francès Le Figaro remarca la seva figura com a diva de l'òpera i els atributs que la van portar a ser la 'primma donna' absoluta: "La intel·ligència, una fabulosa tècnica i l'aura màgica que desprenia a l'escenari".

540x306 Le Figaró Le Figaró

Des d'Itàlia, La Repubblica qualifica la seva carrera de "brillant". I expliquen la posició que Caballé prenia respecte a la percepció del públic com a "diva": "No em considero una llegenda de l'òpera, ni l'última diva, com de vegades els periodistes escriuen. Cada època té divisions pròpies i en el meu cas l'únic que he fet és fer el meu treball bé, de la millor manera possible, al més alt nivell".

540x306 La Repubblica La Repubblica

El diari francès Le Monde explica que Caballé s'havia guanyat el sobrenom de "La Superba", amb el qual el públic l'aclamava, degut a la durada excepcional de la respiració, la puresa i l'homogeneïtat perfecte del seu timbre de veu.