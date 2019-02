Montserrat restaura l'atri de la basílica on anirà l'escultura de Plensa

260x366 Claustre neoromànic de Puig i Cadafalch del Monestir de Montserrat / ACN Claustre neoromànic de Puig i Cadafalch del Monestir de Montserrat / ACN

El monestir de Montserrat ha inaugurat aquest dimarts la restauració del claustre neoromànic –obra de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch– i de l'atri de la basílica de Santa Maria, el pati d'entrada al temple, que han estat reconstruïts en unes obres que han durat 13 mesos. La Diputació de Barcelona ha finançat íntegrament la restauració, que ha costat 450.000 euros.

Els espais intervinguts presentaven dificultats des de feia temps. Al claustre, els diners s'han invertit en eliminar humitats, i substituir i restaurar el 70% de les bigues de fusta, que estaven afectades per tèrmits. L'arquitecte responsable de les obres, Josep Maria Sala, ha detallat que s'ha buscat una solució per reforçar les bigues sense haver-les de canviar, ja que volia conservar l'obra de Puig i Cadafalch i evitar entorpir la vida monàstica. "Els monjos passen per aquí tres cops al dia per anar fer els àpats, són gent tranquil·la i fer les obres era caòtic", ha explicat.

Respecte al paviment de l'atri, s'han eliminat les barreres arquitectòniques d'accés a la basílica amb la creació d'una rampa central sota els porxos de la planta baixa i s'han substituït les peces de marbre que estaven en mal estat. Al maig s'hi instal·larà una escultura de Jaume Plensa de quatre metres d'alçària que representa el rostre de la filla d'un amic seu fotògraf. L'escultura hi serà durant sis mesos i després es decidirà si s'hi manté o es canvia d'ubicació.

El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha atès la premsa per agrair l'esforç econòmic que ha fet la Diputació de Barcelona, però ha evitat fer cap referència als presumptes abusos sexuals a menors per part del monjo Andreu Soler que s'han destapat les últimes setmanes.

El claustre de Puig i Cadafalch

El claustre neoromànic del monestir de Montserrat és obra de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que va ser president de la Mancomunitat de Catalunya entre els anys 1917 i 1924, i del qual el 2017 es va commemorar el 150è aniversari del seu naixement a Mataró i el centenari de la seva presa de possessió com a president de la Mancomunitat. Aquest claustre, que va ser construït el 1925, està situat a la part interior del monestir i no és visitable. Està format per dos pisos d'arcs de maó sostinguts per columnes de pedra que serveix de comunicació entre les diverses dependències del monestir.