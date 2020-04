Mor el músic Adam Schlesinger, del grup Fountains of Wayne, a causa del covid-19

El músic nord-americà Adam Schlesinger, cofundador del grup Fountains of Wayne, ha mort aquest dimecres a Nova York als 52 anys a causa del covid-19. segons ha confirmat l'advocat de l'artista, Josh Grier, a la revista Rolling Stone.

Nascut a Nova York el 1967, Adam Schlesinger va formar part d'Ivy abans de crear Fountains of Wayne el 1995 amb Chris Collingwood, amb qui va compartir la part compositiva. La banda la van completar el guitarrista Jody Porter i el bateria Brian Young, i el 1996 es va publicar l'àlbum de debut, titulat Fountains of Wayne. Aquell mateix any Schlesinger va compondre la cançó That thing you do! per a la banda sonora de la pel·lícula The Wonders, dirigida per Tom Hanks.

Sempre en l'òrbita del pop-rock alternatiu dels 90, el gran punt d'inflexió per a Fountains of Wayne va arribar amb Welcome interstate managers (2003), el disc de la cançó Stacy's mom. Traffic and weather (2007) i Sky full of holes (2011) completen la discografia del grup.

Paral·lelament, Schlesinger va desenvolupar una carrera com a compositor per a cinema i televisió. A més de That thing you do!, va ser l'autor de la cançó Master of the Seas, interpretada per Jennifer Lopez a la banda sonora d' Ice Age 4: La formació dels continents (2013), i el responsable musical de la sèrie Crazy ex-girlfriend, una feina per la qual va ser reconegut amb un premi Emmy. També va guanyar un Grammy al millor disc de comèdia per A Colbert Christmas: The greatest gift of all!