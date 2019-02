Mor l'actor britànic Albert Finney als 82 anys

L'actor Albert Finney, un dels rostres clau del 'free cinema' britànic, ha mort aquest divendres als 82 anys. Nominats cinc vegades a l'Oscar al millor actor, la filmografia de Finney inclou papers protagonistes a pel·lícules dels anys 60 com 'Saturday night and sunday morning' (Karel Reisz, 1960), 'Tom Jones' (Tony Richardson, 1963) i 'Dos a la carretera' (Stanley Donen, 1967).

Format a la Royal Shakespeare Company, Finney era garantia d'interpretacions intenses, la qual cosa el va fer un actor molt prestigiós. Va ser un dels equivalents cinematogràfics dels 'angry young man', la nova generació artistes que van desafiar l''establishment' artístic i social britànic a finals dels 50 i principis dels 60. Finney compartia generació amb altres gegants com Peter O'Toole, Tom Courtenay, Richard Harris i Terence Stamp.

La seva carrera, amb més de seixanta títols entre cinema i televisió, inclou films com 'Assassinat a l'Orient Express' (Sidney Lumet, 1974), on interpretava el detectiu Hercules Poirot; 'Els duelistes' (Ridley Scott, 1977) i la salvatge adaptació de la novel·la de Michael Lowry 'Sota el volcà' (John Huston, 1984), que li va valdre la seva última nominació a l'Oscar com a actor protagonista. Va tornar a ser nominat, però com a secundari, per 'Erin Brockovich' (Steven Soderbergh, 2000). Soderbergh també va comptar amb ell a 'Traffic' (2000).

Finney va mantenir el prestigi intacte i va ser cridat per directors com els germans Coen ('Mort entre les flors', 1990), Tim Burton ('Big fish', 2003), Michael Apted ('Amazing Grace', 2006) i Sam Mendes ('Skyfall', 2012)