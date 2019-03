Mor als 72 anys Andy González, el guitarrista de Los Salvajes

Andrés González Ibáñez, 'Andy', el guitarrista i un dels membres fundadors de la banda barcelonina dels anys 60 Los Salvajes, ha mort aquest dimecres als 72 anys a causa d'un infart, tal com ha avançat ' El Periódico' i el mateix grup a Facebook: "Descansa en pau, estimat camarada i ara a col·laborar amb la gran Banda del Paradís", destaquen en un missatge els que van ser els seus companys a Los Salvajes.

Andy González va néixer al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat el 4 d'octubre del 1946. Los Salvajes, que es van anomenar en un primer moment The Savages, van començar el seu camí a Barcelona a finals de l'any 1962 amb la trobada del guitarra rítmic Francisco Miralles, el bateria Delfín Fernández i el guitarra Gabriel Allegret, 'Gaby', que després deixaria el seu lloc a la guitarra per al nou component, Andrés 'Andy' González.

Com altres formacions de l'època, Los Salvajes van començar seguint l'estètica que arribava del Regne Unit, en aquell moment inicial amb el rock'n'roll instrumental de grups com The Shadows, el 'merseybeat' i el 'beat' uniformat. The Beatles eren la gran referència, però després de passar una temporada tocant a Alemanya Los Salvajes es van reinventar com a banda de rock amb dos segells característics: la veu de Gabi Alegret i sobretot la manera de tocar d'Andy González, buscant l'expressivitat de l'efecte 'fuzz' i de la distorsió.

Amb un directe potent i per sobre de les prestacions d'altres bandes, Los Salvajes es van consolidar com a banda de rock assimilant les influències de The Who i The Rolling Stones i publicar himnes com 'Soy así' (amb picada d'ull a un 'riff' dels Stones) i 'Es la edad'. La seva manera de fer i la seva estètica van influir en bandes posteriors lligades al moviment mod barceloní com Brighton 64 i Los Negativos, i també van ser un referent per a Loquillo.

González va seguir al grup fins al 1970. Després del servei militar obligatori, que no podia postergar més un cop acabades totes les pròrrogues, va deixar tant la banda com la música, i ja no va participar en posteriors reunions de Los Salvajes. Instal·lat a Sitges, mai va perdre el contacte amb els seus companys.