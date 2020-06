Mor el galerista Antoni Niebla, impulsor de les galeries Theo i Barcelona

El galerista Antoni Niebla, impulsor de la galeria Barcelona i la Theo va morir dimarts a la nit, segons informen a Efe fonts pròximes al galerista i el Gremi de Galeries d'Art de Catalunya. Nascut a Tetuan l'any 1943, Antoni Niebla va entrar en el món de les galeries a Girona amb el suport del seu germà, l'artista Josep Niebla. El Gremi de Galeries d'Art de Catalunya, que Niebla va presidir l'any 2000, ha destacat la seva "dedicació plena a l'art", que el va acompanyar fins al final de la seva vida, i també que se l'ha de recordar "envoltat sempre d'obres d'art". Per les restriccions del covid-19 i per desig exprés d'Antoni Niebla no se li farà cap cerimònia de comiat. Sí que està previst que se li faci un homenatge al setembre.

La família d'Antoni Niebla s'havia instal·lat a Girona el 1958 i va ser en aquesta ciutat on Niebla va fundar la Sala 3 i 4, on va exposar els seus grans referents artístics, com ara Joan Miró, Tàpies, Chillida, Oteiza, Fernand Léger i Guinovart. Després va crear a Barcelona la Galeria Theo, dissenyada per l'arquitecte Rafael Moneo i més endavant ocupada per la Galeria Joan Gaspar.

Després d'un retir a Sant Celoni, Antoni Niebla va crear la Galeria Barcelona, que va inaugurar amb una exposició de la seva pròpia col·lecció, amb obres d'artistes com ara Guinovart, Miró, Erwin Bechtold, Tàpies, Miquel Barceló, Sonia Delaunay, Warhol, Antonio Saura, Léger, Canogar, Julian Schnabel, Silvia Hornig, Oteiza, David Hockney, Joaquim Chancho, Paul Suter, Francesc Torres i Xavier Grau.

Durant el mandat de Carles Puigdemont l'Ajuntament de Girona va negociar amb Antoni Niebla la compra de la seva col·lecció, formada per unes 2.000 obres, per al fons del futur museu d'art contemporani, i sí que va comprar la col·lecció del crític Rafael Santos Torroella.