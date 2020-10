Mor el DJ d'Eivissa José Padilla, el pare del 'chill out'

260x366 José Padilla punxant en una imatge de l'arxiu familiar / FACEBOOK José Padilla punxant en una imatge de l'arxiu familiar / FACEBOOK

El DJ José Padilla, conegut per les seves sessions al Café del Mar d'Eivissa, va morir diumenge als 64 anys a causa d'un càncer de còlon. Fa uns mesos va anunciar que patia la malaltia i havia obert un canal de donacions per poder-se mantenir, ja que la pandèmia l'havia deixat sense sessions ni ingressos. La seva última actuació va ser al mes de juny, si bé el 2015 havia anunciat que es retirava per motius de salut.

Després de 40 anys de trajectòria com a DJ, José Padilla era conegut com l'avi del 'chill out'. Havia arribat a l'illa amb 20 anys i va ser pioner en aquest estil musical i responsable d'internacionalitzar la música ambient que sonava durant les postes de sol a la platja de Sant Antoni. Les seves sessions al Café del Mar, on era resident des del 1991, van donar nom a unes compilacions supervendes, que van arribar a despatxar 5 milions de discos amb el segell britànic React, i títols com Ibiza classic sunset. El seu primer àlbum va ser Souvenir (Mercury Records, 1998), i l'últim, So may colours (2015). El disc Navigator li va valdre un Grammy llatí a millor àlbum instrumental el 2001.