Mor Daria Nicolodi, la reina mare del terror italià

Daria Nicolodi, la cara pertorbadora de Roig fosc, ha mort a Roma als 70 anys. Durant els anys 70 i 80 va ser una de les forces motors del giallo italià com a actriu i com a guionista, sobretot en les pel·lícules de Dario Argento, amb qui va tenir una filla, la també actriu Asia Argento. Però també va col·laborar amb mestres del terror italià com Mario Bava i Michele Soavi i amb altres directors italians com Ettore Scola, Elio Petri i Luigi Cozzi.

Després d'algunes discretes experiències a la televisió i el cinema i d'alguna topada amb la censura, la carrera de Nicolodi, nascuda a Florència el 1950, va agafar embranzida el 1974 amb la primera col·laboració amb Dario Argento, Roig fosc, un dels cims del terror, en què l'actriu interpreta una reportera que investiga amb un pianista el brutal assassinat d'una vident. Nicolodi va participar en tots els films d'Argento fins al 1987: Inferno, Tenebre, Phenomena i Opera. És especialment important la seva col·laboració en la magistral Suspiria, en què només feia un cameo però firmava amb Argento un guió que partia de les històries de bruixes que li explicava la seva àvia de petita.

La carrera de Nicolodi no és limita a la seva associació amb Argento: va escriure pel·lícules per a Luigi Cozzi ( Il gatto nero i Paganini horror) i va aportar la seva classe a cintes de terror com Shock, de Mario Bava, i La secta, de Michele Soavi. També la van dirigir Ettore Scola, a Maccheroni, i l'any 2000 la seva pròpia filla, Asia Argento, a Scarlet diva. I per tancar la seva filmografia, el 2007 es va retrobar amb Dario Argento a La madre del mal, que protagonitzava la seva filla Asia: terror familiar en el sentit més literal.