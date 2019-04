Mor Diego Galán, crític i exdirector del Festival de Sant Sebastià

El periodista i crític de cinema Diego Galán, que va dirigir el Festival de Sant Sebastià i va filmar documentals cinèfils com ara 'Con la pata quebrada', ha mort aquest dilluns als 72 anys, segons ha confirmat amb un tuit el festival que va dirigir. L'any passat van concedir-li la Medalla d'Or de l'Acadèmia del Cinema.

Nascut a Tànger el 1946, va debutar com a crític a la revista 'Nuestro Cine' el 1967. A partir del 1971 va ser crític titular de la revista 'Triumfo' juntament amb Fernando Lara, i del 1980 al 1985 a les pàgines d''El País', diari al qual va seguir vinculat com a col·laborador i columnista. Galán va ser director del Festival de Sant Sebastià en dues etapes, la primera entre el 1986 i el 1989, i la segona, del 1995 al 2000, i va ser reconegut com a responsable de la projecció internacional del certamen. Quan es va retirar va recollir moltes anècdotes del seu pas pel festival al llibre 'Jack Lemon nunca cenó aquí'.

Galán va compaginar la direcció del festival i la seva feina com a crític amb la publicació de llibres i documentals sobre cinema. Alguns dels més destacats són les monografies sobre Fernando Fernán Gómez ('Fernando Fernán Gómez, ese señor tan pelirrojo') o Luis G. Berlanga ('Diez palabras sobre Berlanga') i el díptic documental sobre el gènere en el cinema espanyol: 'Con la pata quebrada', centrat en el rol de la dona, i 'Manda huevos', la versió masculina.