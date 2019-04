Mor tirotejat al carrer a Edimburg l'actor de 'Trainspotting' Bradley Welsh

Bradley Welsh, que va participar a 'Trainspotting 2', ha mort a trets aquest dimecres a Edimburg (Escòcia). S'ha obert una investigació per assassinat després que Welsh, de 42 anys, fos tirotejat al cap ahir a la tarda. Welsh va morir abans de ser traslladat a l'hospital. "La seva mort està sent tractada com a sospitosa i continuen les indagacions", ha dit la policia d'Escòcia en un comunicat. Els mitjans locals apunten que l'actor va morir després d'una "baralla".

Welsh, que era boxejador, va participar en la segona part de Trainspotting amb Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller i Robert Carlyle, i estava involucrat en projectes de beneficència a Edimburg. Per exemple, ajudant joves a mantenir-se allunyats del món criminal.