Mor Iago Pericot als 88 anys, creador incansable i irreverent

L'artista plàstic i escènic Iago Pericot (el Masnou, 1929) ha mort als 88 anys, segons ha comunicat el Teatre Lliure via Twitter. Era el creador més veterà en actiu del teatre català i, alhora, el que tenia un esperit més jove. L'any passat va estrenar a La Seca Espai Brossa un espectacle sobre l''Adam i Eva' de Dürer. "Soc un gamberro, en el bon sentit de la paraula", afirmava llavors amb murrieria. La seva era una mirada optimista, tendra, irreverent i, sobretot, lliure. "El Jordi Coca diu que faig coses d’adolescent –reconeixia Pericot–. És veritat. Quan he fet una cosa, no la continuo. En busco una de nova". Els últims anys, l'impacte de la violència en el món era un dels seus temes centrals. Hi va reflexionar a 'Adam i Eva', però també a la peça de dansa-teatre 'La Venus de Willendorf' (TNC, 2010). A la 'performance' de 'Guillotina' (Mercat de les Flors, 2004) convidava el públic a "fer un cop de 'gillette' als mals rotllos".

Iago Pericot ha sigut una figura important dels escenaris catalans, on ha tingut una presència constant al llarg de mig segle. Mestre de desenes de creadors, se'l considera un dels renovadors de l'escena catalana dels anys 70, quan, amb el director Hermann Bonnín, van revolucionar l'Institut del Teatre i el van situar al segle XX. Era admirat per tothom: "No tinc enemics", reconeixia ell mateix, tot un mèrit en una professió plena d'egos i competitivitat. Aquest 2018 l'Institut del Teatre, on va exercir de professor d'espai escènic juntament amb creadors com Fabià Puigserver (va dirigir el departament a la dècada dels 80), li va dedicar el primer llibre de la col·lecció 'Converses', escrit per Guillem-Jordi Graells. També li han dedicat un documental, 'Pericot. La conquesta de la innocència', dirigit per Albert Folk.

Pericot seguia pintant. De jove havia estudiat a Londres i havia exposat a les biennals internacionals de Tòquio, São Paulo i Venècia, però havia acabat dirigint la seva concepció plàstica a l'espai escènic. Els seus muntatges més recordats són 'Rebel delirium' (1977), 'Simfònic King Crimson (1980), 'Bent (1982), 'La bella i la bèstia' (1984), 'El banquet' (1990) i 'MozartNu', una peça coreogràfica que el 1986 va ser un impacte escènic i que va versionar el 2008. Els seus muntatges eren essencialment visuals, plàstics, amb El 1990 va rebre el Premi Nacional d’Arts Escèniques i el 2018 el premi de la Crítica a la seva trajectòria.