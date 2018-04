Mor el director japonès d'animació Isao Takahata, cofundador de l'estudi Ghibli

El director japonès d'animació Isao Takahata, cofundador de l'estudi Ghibli juntament amb Hayao Miyazaki i conegut per films com 'La tomba de les lluernes', ha mort aquest dijous als 82 anys, segons ha confirmat la productora nipona a Efe. Takahata va estar nominat a l'Oscar per l'última pel·lícula que va dirigir, 'Kaguya-hime no Monogatari' ('El conte de la princesa Kaguya', 2014).

Takahata va fundar l'estudi Ghibli el 1985 juntament amb Miyazaki, amb qui havia estat treballant a l'estudi Toei. Un any abans, el 1984, Takahata va produir 'Kaze no Tani no Naushika' ('Nausicaä de la vall del Vent'), dirigida per Miyazaki i basada en un manga sobre una jove princesa que lluita per evitar un desastre ecològic en un planeta Terra postapocalíptic i enmig de guerres entre diferents regnes.

El reconeixement internacional li va arribar amb la direcció de 'Hotaru no Haka' ('La tomba de les lluernes', 1988), basada en una novel·la homònima d'Akiyuki Nosaka sobre dos germans que viuen a la ciutat japonesa de Kobe, que ha sigut devastada durant els últims mesos de la Segona Guerra Mundial. Més tard va dirigir films com 'Pom Poko' (1994), 'Omoide Poroporo' ('Records de l'ahir', 1991) i 'Hohokekyo Tonari no Yamada-kun' ('Els meus veïns Yamada', 1999).

Abans de fer el salt a la gran pantalla, Takahata va dirigir diversos treballs per a televisió, entre els quals destaquen les sèries 'Heidi' i 'Marco', que a Catalunya es va poder veure a través de Televisió Espanyola. L'últim film de Takahata com a productor va ser 'Red turtle' ('Tortuga vermella', 2016), el primer de l'estudi Ghibli dirigit per un realitzador que no era japonès. Des d'aleshores, Takahata va reduir les seves activitats sense anunciar que es retirava. Miyazaki, en canvi, sí que ho va fer a finals del 2013, tot i que l'any passat va anunciar que tornaria a dirigir algun film d'animació.

La trajectòria de Takahata ha estat reconeguda amb nombrosos guardons internacionals. Entre els reconeixements que ha rebut destaquen el premi del Festival de Cinema Infantil de Chicago, el premi del Festival d'Animació d'Annecy (França) i l'Orde de les Arts i les Lletres de França per la seva trajectòria cinematogràfica i les seves traduccions al japonès de poesia francesa.