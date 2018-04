Mor Jacques Higelin, un dels pioners del rock francès

El músic Jacques Higelin, un dels pioners del rock francès i lluitador ferri contra les desigualtats socials, ha mort aquest divendres als 77 anys. Autor d'una vintena de discos i de cançons icòniques com 'Champagne' i 'Tombés du ciel', Higelin va ser un dels ídols de la música francesa de finals del segle passat. Nascut el 18 d'octubre del 1940 a Brou-Sur-Chantereine, Higelin va deixar l'escola als 14 anys per dedicar-se al món de l'acrobàcia. Després d'un llarg període de servei militar, va iniciar una nova etapa com a actor de teatre i cinema a films com 'Bébert et l'Omnibus' (1963).

La carrera musical de Higelin va començar el 1965, quan va gravar les seves primeres cançons en un àlbum de recopilació de temes de Boris Vian produït per Jacques Canetti. Aviat va capgirar el seu estil i va optar pel rock'n'roll amb discos com 'BBH 75' (1974), 'Irradié' (1976) i 'Alertez les bébés' (1976), amb el qual va aconseguir el premi Académie Charles Cros i va alçar-se com a cantant de rock popular.

Amb el doble disc 'Champagne pour tout le monde' i 'Caviar pour les autres?' (1979), que incloïen cançons com 'Tête en l'air' i 'Hold Tight', Higelin va assolir un gran èxit tant de públic com de la crítica. Des d'aleshores, el músic va aconseguir congregar un públic fidel durant els concerts, fins al punt que el 1989 va dur a terme una gira que va reunir 700.000 persones en només sis mesos.

A partir de llavors, Higelin va començar a utilitzar la seva notorietat per donar suport a causes socials i associacions humanitàries com Droit au logement. Compromès i indignat, el músic va lluitar per ajudar les persones sense llar i, a través de les seves cançons, va fer referència a temes socials, com ara les persones amb dificultats econòmiques i els sense papers. El seu darrer treball va ser 'Higelin 75' (2016), en què va incloure cançons com 'A feu et à sang', de 21 minuts, i 'Elle est si touchante', dedicada a la seva filla.