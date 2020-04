Mor el director d'escena i editor Joan Anton Sánchez Aznar

Joan Anton Sánchez Aznar (Badalona, 1959-2020) ha mort aquesta matinada després de patir un atac de cor, segons ha informat Diminuta Editorial, de la qual era el director i creador. Sánchez Aznar va portar a escena més de 60 espectacles que s'han representat als principals escenaris de l'estat espanyol com el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Festival Castell de Peralada, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música i el Teatre Lliure. El director d'escena va centrar la seva carrera de manera gairebé exclusiva en el repertori operístic, tot i que també va dirigir alguns equipaments, com el Teatre Zorrilla de Badalona, i va exercir de professor.

Després d'estudiar a l'Institut del Teatre, Sánchez Aznar es va iniciar de molt jove en el món de la direcció teatral. Entre els seus espectacles més destacats hi ha Gernika, de Francisco Escudero; Eco, de Philippe Vallet; Azar, d'Albert Guinovart; Ruleta, d'Enric Palomar, i Babel 46, de Xavier Montsalvatge. A banda de la seva trajectòria com a director d'escena, Sánchez Aznar també va exercir de professor de dansa i de teatre en espais com l'Aula de Cant del Conservatori del Liceu i l'Escola El Timbal. Entre el 2005 i el 2011 va assumir la direcció artística del Teatre Zorrilla de Badalona.

En els últims anys Sánchez Aznar els va dedicar a crear i impulsar Diminuta Editorial, un segell especialitzat en còmics i il·lustració on va publicar títols com Ediciones TBO ¿digame?, de Rosa Segura; El chico del antifaz, d'Alexis Nolla, i ¡Apaga y vámonos! de Tom Roca.