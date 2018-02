Mor John Gavin, galant de 'Psicosi' i ambaixador amb Reagan

John Gavin, que va morir el passat divendres als 86 anys a la seva casa de Beverly Hills, tenia tots els requisits per triomfar com a galant a Hollywood i va protagonitzar molts films romàntics a la dècada dels 50 i 60. Al 1981, sota el govern de Ronald Reagan, va ser anomenat ambaixador a Mèxic però la seva carrera com a diplomàtic va ser força controvertida perquè Garvin no es mossegava gens la llengua.

Gavin va debutar a la gran pantalla amb 'A Time to Love and a Time to Die' (1958) de Douglas Sirk. En el seu primer film interpretava un atractiu soldat alemany que s'enamorava d'una òrfena. Poc després protagonitzaria 'Imitació a la vida' (1958) amb Lana Turner. Hitchock el va escollir per ser l'amant de Janet Leigh a 'Psicosi' i poc després es va posar a la pell de Juli César a 'Espàrtac'. Gavin també va protagonitzar amb Susan Hayward 'Back Street' (1961) i va ser la parella de Katherine Hepburn a 'The Madwoman of Chaillot' (1969). Va estar a punt de ser James Bond però finalment va ser Sean Connery qui es va quedar amb el paper del famós agent britànic.

Ambaixador a Mèxic

Gavin va fer carrera a la televisió, sobretot interpretant pel·lícules de l'oest i bèl·liques. Amb el temps van disminuir les seves aparicions i l'actor va entrar el món de la política. Va participar de forma activa a la campanya d'un altre actor, convertit en candidat conservador: Ronald Reagan. Al 1981, Reagan, ja convertit en president, el va anomenar ambaixador a Mèxic. La decisió de Reagan va despertar moltes crítiques perquè aquest era un lloc conflictiu i Gavin no tenia gaire experiència política. Fins i tot, hi va haver algunes burles i alguns van dir que Cantinflas podia ser enviat a Washington en contrapartida. Gavin però sí tenia una formació: va estudiar història econòmica de Llatinoamèrica a la Universitat d'Stanford i parlava fluidament l'espanyol perquè tenia ascendència mexicana i xilena.

Les seves crítiques al govern mexicà i sobretot les seves pressions perquè el govern mexicà fos més actiu en la seva lluita contra el narcotràfic li van generar l'hostilitat del govern de Miguel de la Madrid. Va tenir el càrrec fins el 1986.