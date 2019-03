Mor John Richardson, el biògraf de Picasso

L'historiador de l'art i biògraf de Pablo Picasso, John Richardson, ha mort aquest dimarts al matí als 95 anys, segons informa 'The Art Newspaper'. Nascut a Londres el 1924, Richardson va tenir una trajectòria professional prolífica i variada en l'art: va treballar com a dissenyador industrial, comissari, venedor i crític d'art. Va donar-se a conèixer, sobretot, després d'escriure els quatre volums biogràfics de Pablo Picasso, de qui era amic pròxim. Actualment, tres d'aquests llibres s'han publicat i el quart està pendent d'aparèixer abans que s'acabi l'any.

Al llarg de la seva vida, Richardson també va treballar amb grans artistes com Peggy Guggenheim, Anthony Blunt i Andy Warhol. Richardson va conèixer Picasso el 1952, quan es va mudar a viure a la Provença. El 1960 es va traslladar a Nova York, on va organitzar una retrospectiva de Picasso que va tenir molt de ressò. A partir d'aquella exposició, Christie's va contactar-lo perquè s'encarregués d'obrir una oficina de la casa de subhastes als Estats Units, que Richardson va dirigir durant nou anys. El 1973 es va convertir en vicepresident de la galeria novaiorquesa M. Knoedler & Co i, a partir del 1980 va començar a treballar en la biografia de Picasso.