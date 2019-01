260x366 Mor als 96 anys Jonas Mekas, el pare del cinema independent nord-americà Mor als 96 anys Jonas Mekas, el pare del cinema independent nord-americà

El director Jonas Mekas, autor fundacional del cinema independent nord-americà, ha mort aquest dimecres als 96 anys a la seva casa de Nova York, amb la seva família. La importància de la seva figura en la història del cinema i en particular del cinema d'avantguarda és monumental, destacant en la seva triple faceta de cineasta experimental, teòric i conservador de la memòria fílmica. L'autor d'obres de referència del cinema-assaig i el diari filmat com 'Reminiscències d'un viatge a Lituània' o 'Walden' també passarà a la història com a fundador de la 'Filmmakers’ Cinematheque' que més endavant es convertiria en l'Anthology Film Archives, i també de la revista cinematogràfica 'Film Journal'. Mekas no només va ser un gran cineasta, indomable, sinó una pilar de la cultura cinematogràfica i un dels grans pensadors de la història del cinema.