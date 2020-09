Mor Jota Mayúscula, pioner del hip-hop espanyol

El DJ i productor Jesús Bibang González, més conegut com a Jota Mayúscula, ha mort aquest divendres als 48 anys, segons ha informat Radio 3, en què dirigia el programa El Rimadero. Nascut a Madrid el 21 de març del 1972, va ser un dels pioners del hip-hop espanyol, en uns anys, a principis dels 90, en què el rap tot just començava a escampar-se pels barris sobretot seguint els paràmetres del rap hardcore nord-americà.

Jota Mayúscula va participar en la fundació del Club de los Poetas Violentos (en endavant CPV), una de les primeres formacions amb cara i ulls del rap en castellà. Tant ell com Kultama, Frank T i El Meswy, entre d'altres, van perfilar un estil i una manera de fer que va servir de model per a altres artistes, i fins i tot van disposar d'una estructura professional al voltant del segell Zona Bruta. La història els ha reservat el paper de pioners, una categoria compartida amb els pratencs 7 Notas 7 Colores, els vallesans Solo Los Solo i els saragossans Violadores del Verso. Tot el que va venir després, de la Mala Rodríguez a Tote King, beu del substrat que van contribuir a crear CPV, fent que el hip-hop escombrés el rock urbà de les places dels barris populars.

Paral·lelament als discos amb CPV, Jota Mayúscula, mestre dels sons greus, va desenvolupar una carrera com a productor que el va dur a col·laborar amb els noms més rellevants del hip-hop espanyol de finals dels 90 i la primera dècada del segle XXI, com ara la Mala Rodríguez, SFDK, Arianna Puello i Violadores del Verso, entre d'altres. També va publicar discos al seu nom, com Hombre negro soltero busca (2000) i Una vida xtra (2004). A més, sempre va tenir un vessant didàctic i divulgador, evident al programa El Rimadero, que va començar a dirigir a Radio 3 l'any 1998.