Mor Keith Flint, cantant de The Prodigy, als 49 anys

Keith Flint, cantant de The Prodigy, un dels grups més coneguts i influents de l'escena electrònica dels 90, ha estat trobat mort a casa seva –a Dunmow, Essex– aquest matí, segons informa el diari The Daily Star. Flint tenia 49 anys i era el carismàtic cantant del grup britànic, que va assolir una gran popularitat gràcies al disc 'The fat of the land', publicat el 1997, que incloïa singles com 'Smack my bitch up', 'Breathe' i 'Firestarter'.

L'èxit del 'big beat' britànic

La trajectòria de The Prodigy va arrencar el 1990 a Braintree. En aquells moments, al teclista i compositor Liam Howlett s'hi sumava el llavors cantant Maxim i els ballarins Leeroy Thornhill, Sharky i Keith Flint. Va ser després de dos discos, 'Experience' (1992) i 'Music for the jilted generation' (1994), que Flint va assumir el rol de vocalista, fet que va influir en l'èxit de 'The fat of the land' (1997), del qual es van vendre més de deu milions de còpies. The Prodigy està considerat un dels grups pioners del 'big beat' electrònic, juntament amb els Chemical Brothers i Fatboy Slim.

L'èxit de 'The fat of the land' va fer que el següent disc del grup trigués set anys a aparèixer. 'Always outnumbered, never outgunned', del 2004, va ser precedit dos anys abans pel single 'Baby's got a temper', que va aixecar una polèmica considerable per la lletra de Flint, on mencionava en reiterades ocasions l'ús del 'rohypnol', un sedant conegut perquè s'ha utilitzat en nombroses violacions.

Durant l'última dècada, The Prodigy van pitjar l'accelerador creatiu i van publicar tres discos més, 'Invaders must die' (2009) –que incloïa cançons com 'Take me to the hospital' i 'Warriors dance'–, 'The day is my enemy' (2015) i el recent 'No tourists' (2018). Irònicament, l'últim single del grup ha estat 'We live forever'.