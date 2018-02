Mor Lewis Gilbert, director d''Alfie' i films de James Bond

El cineasta britànic Lewis Gilbert ha mort aquest divendres als 97 anys, segons confirma aquest dimecres la BBC. Gilbert va ser director de pel·lícules com 'Alfie' (1966), 'Educant la Rita' (1983) i tres entregues de la saga James Bond. El 1967 va ser nominat a l'Oscar per 'Alfie', el film que va llançar a la fama l'actor Michael Caine.

Al llarg de la seva carrera va dirigir tres entregues de James Bond: 'Només es viu dues vegades' (1967), 'L'espia que em va estimar' (1977) i 'Moonraker' (1979). "Lewis va ser un veritable cavaller. Va fer una enorme contribució a la indústria del cinema britànic i a les pel·lícules de James Bond", afirmen en un comunicat els productors Michael G. Wilson i Barbara Broccoli, responsables de diverses pel·lícules de l'agent secret.

Nascut a Londres el 1920, Gilbert va exercir com a actor infantil abans de començar a dirigir. Als 25 anys es va posar per primera vegada al capdavant d'un documental sobre la falta d'habitatge al Regne Unit de la postguerra, titulat 'The ten year plan'. El 2002 va estrenar la seva última pel·lícula, 'Before you go'.