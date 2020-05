Mor Lynn Shelton, directora de pel·lícules 'indie' com 'Humpday' o 'Outside in'

El 2003 Lynn Shelton va coincidir en un festival de cinema amb la directora Claire Denis. En aquell moment, Shelton estava força desaminada perquè no acabava d’orientar la seva carrera en el món del cinema. Tanmateix, quan va saber que Denis havia debutat el 1988 amb Chocolat, quan ja havia complert els 40 anys, va agafar forces: “Vaig pensar que si ella tenia 40 anys quan va fer la seva primera pel·lícula, encara no era massa tard per a mi. De fet, encara tenia tres anys de marge”, assegurava Shelton, que en aquell moment tenia 37 anys, en una entrevista. Shelton va començar a dirigir pel·lícules independents amb poc pressupost com Humpday (2009), L’amic de la meva germana (2011), Laggies (2014), Outside in (2017) o Espasa de confiança (2019). Una filmografia aclamada per la crítica que ha quedat truncada. La cineasta va morir divendres a Los Angeles als 54 anys després d’una llarga malaltia sanguínia.

Els últims anys Shelton havia treballat sobretot al món de la televisió amb sèries d’èxit com Glow, Love, Master of none, The good place o Santa Clarita. Sense oblidar alguns episodis de Mad men o The morning show. Estava a punt d’estrenar-se Little fires everywhere, protagonitzada i produïda per Reese Witherspoon i Kerry Washington.

Shelton era una cineasta independent que no necessitava grans pressupostos per als seus films i que s'envoltava pràcticament sempre d'un petit equip de col·laboradors. Combinava múltiples projectes de manera que podia fer les pel·lícules que volia. El seu company, l'humorista i actor Marc Maron, expressava la seva desolació a les xarxes: "El seu esperit era pura alegria. Ella em va fer feliç. La vaig fer feliç. Érem feliços. La feia riure sempre. Rèiem molt. Estàvem començant una vida junts. Realment no em puc creure el que està passant. És una pèrdua horrible i trista". Amb Maron, la cineasta va rodar Espasa de confiança.