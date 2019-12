Mor Sue Lyon, la protagonista de la pel·lícula 'Lolita' de Stanley Kubrick

L'actriu nord-americana Sue Lyon va morir dijous a Los Angeles als 73 anys, segons ha confirmat The New York Times aquest divendres. Nascuda a Davenport (Iowa) el 1946, Sue Lyon va tenir una entrada fulgurant al món del cinema com a protagonista de Lolita (1962), la pel·lícula de Stanley Kubrick que adaptava la novel·la de Vladimir Nabokov. Posteriorment va treballar en films de John Huston i John Ford, però a poc a poc va anar desapareixent de les pantalles i va deixar córrer la carrera com a actriu a principis dels 80.

Sue Lyon només tenia 14 anys quan va començar el rodatge de Lolita. Abans havia fet incursions en el món publicitari a Los Angeles. Òrfena de pare, que va morir quan ella tenia un any, Lyon i la seva família van traslladar-se de Davenport a Dallas i finalment a Califòrnia. Va ser la mare qui va promocionar la filla com a model publicitària. El 1959 va participar en el xou televisiu de Loretta Young i després va fer un petit paper a Dennis the Menace (Daniel el Trapella). El salt al cinema va arribar quan Stanley Kubrick la va triar per fer de Lolita en un film en què compartia protagonisme amb James Mason, Shelley Winters i Peter Sellers. Nabokov hi va estar d'acord, amb la tria: "És la nimfa perfecta", va dir l'escriptor.

El paper a Lolita va ser reconegut amb un Globus d'Or a l'actriu revelació i un contracte amb Metro Goldwyn-Mayer. El següent pas va ser participar a La nit de la iguana (1964), la pel·lícula de John Huston protagonitzada per Ava Gardner, Richard Burton i Deborah Kerr. Després de Kubrick i Huston, va treballar a les ordres d'una altra llegenda, John Ford, que la va dirigir a Set dones (1966). The flim-flam man (1967), d'Irvin Kershner, i Tony Rome (1967), de Gordon Douglas, van completar la primera etapa de la carrera de Sue Lyon. Tot just tenia 21 anys i ja havia actuat amb James Mason, Ava Gardner, George C. Scott i Frank Sinatra, entre d'altres.

Dirigida per Eloy de la Iglesia i José María Forqué

Un accident de trànsit que la va tenir molt de temps de baixa i el suïcidi del seu germà la van apartar una temporada del cinema, si més no dels grans estudis. A principis dels anys 70 va aplegar diferents papers en produccions televisives i alguna sèrie B cinematogràfica com Evel Knievel (1971), un film sobre un motorista acrobàtic protagonitzat per George Hamilton. També va passar un temps a Espanya, on va rodar dues pel·lícules: Una gota de sangre para morir amando (Eloy de la Iglesia, 1973), un film amb guió de José Luis Garci en què compartia protagonisme amb Jean Sorel i un fill de Robert Mitchum, Chris Mitchum; i Tarot (José María Forqué, 1973), un thriller amb guió de Rafael Azcona i un repartiment encapçalat per Fernando Rey i Gloria Grahame.

A poc a poc, Sue Lyon va allunyar-se de les càmeres, i definitivament va tirar la tovallola després d 'Alligator (1980), una pel·lícula de terror dirigida per Lewis Teague en què ella feia un paper secundari.