Mor la cineasta belga Marion Hänsel

La cineasta, productora i actriu belga Marion Hänsel va morir dilluns als 71 anys d'un atac de cor, segons informen mitjans internacionals. Hansel va portar a la pantalla la novel·la de Yann Queffélec Les nits bàrbares i una obra del premi Nobel sud-africà J.M. Coetzee, Pols. El 1995 va participar al Festival de Canes amb Between the devil and the deep blue sea, inspirat en un conte del poeta grec Nikos Kavadias.

Hänsel va néixer a Marsella el 1995 però va créixer a Anvers, a Bèlgica. Va estudiar art a Londres, circ i trapezi a París i interpretació a Brussel·les, a París i a l'Actors Studio de Nova York. Un dels seus primers treballs dramàtics l'hi va oferir Agnès Varda: Hänsel va interpretar el 1977 un paper secundari a Una canta, l'altra no. El seu debut com a directora arribaria el 1982 amb Le lit, adaptació d'una novel·la de Dominique Rolin en què un escultor malalt s'enfrontava als seus últims dies en companyia de la seva primera dona i la seva dona actual.

Anys després va ser una de les primeres en portar Coetzee al cinema amb Pols, en què Jane Birkin és una dona que mata el seu pare després que ell violi una dona negra, l'esposa del capatàs d'una plantació. La violència dels homes contra les dones també seria el detonant de la seva següent pel·lícula, Les nits bàrbares, del 1985, en què una dona és violada per tres soldats i el seu fill, producte de la violació, acaba vivint en un estat gairebé salvatge, amb una mare que li gira l'esquena. La pel·lícula adaptava la novel·la de Yann Queffélec guanyadora del Goncourt del 1985.

Hansel també va filmar l'estranya amistat entre un mariner cansat arribat a Hong Kong (Stephen Rea) i una noia xinesa que viu de les deixalles a Between the devil and the blue sea, i va dirigir Carmen Maura a l'excèntric drama Entre el cel i la terra, basat en una història del director belga Jaco van Dormael en què, per algun motiu, els fetus a la panxa de les embarassades es neguen a néixer i les mares els han de convèncer que venir al món val la pena.

En la recta final de la seva carrera com a cineasta va dirigir, entre d'altres, el documental Clouds: Letters to my son, en el qual viatjava pel món filmant núvols; Si le vent soulève les sables, un drama ambientat al desert que va presentar en competició al festival de Sant Sebastià el 2006 i Riu amunt, un drama familiar amb Sergi López com un dels protagonistes. Durant tota la seva carrera, a més, Hänsel va ser una productora prolífica que va impulsar més d'una trentena de pel·lícules, entre les quals En terra de ningú, de Denis Tanovic, nominada a l'Oscar el 2002.

Fa cinc anys la van haver d'operar a cor obert per una infecció que li afectava l'aorta. L'experiència va obrir el flux de records que van inspirar el seu últim treball com a directora, el documental autobiogràfic There was a little ship, que viatjava als escenaris del seu passat per revisar a través de noves imatges i material d'arxiu moments clau de la seva vida.