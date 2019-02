Mor Mark Hollis, cofundador i cantant de Talk Talk

El cofundador i líder del grup britànic Talk Talk, Mark Hollis, ha mort aquest dilluns als 64 anys. Nascut a Tottenham el 1955, Hollis va crear una banda, The Reaction, el 1975. Poc després aquest grup es va separar i Hollis va formar-ne un altre, Talk Talk, a Londres el 1981 juntament amb Paul Webb, Lee Harris i Simon Brenner. Talk Talk va aconseguir importants èxits musicals durant la dècada dels anys 80, primer amb un estil pop amb temes com 'It's my life', 'Such a shame' i la mateixa 'Talk Talk'. El 1986, van decantar-se per adoptar un estil més experimental i es van convertir en precursors del post-rock amb l'àlbum 'The colour of spring'. D'aquest gènere en formen part els dos últims àlbums de la formació, 'Spirit of Eden' (1988) i 'Laughing stock' (1991). La banda es va separar oficialment el 1992.

Més endavant, el 1998, Hollis va publicar un àlbum en solitari abans de retirar-se de la indústria musical. El 2003, el tema 'It's my life' es va convertir en un èxit mundial gràcies a una versió que va fer-ne el grup nord-americà No Doubt. El baixista de Talk Talk, Paul Webb, ha recordat Hollis amb un missatge de Facebook en què explica que se sent "commocionat i trist". Webb ha afegit: "Musicalment, Hollis era un geni i va ser un honor i un privilegi haver estat en una banda amb ell. Fa molts anys que no el veig, però, com molts altres músics de la nostra generació, va ser una profunda influència per les seves idees musicals pioneres". També ha lamentat la mort de Hollis el grup Duran Duran: "Estem molt tristos per la mort d'un dels innovadors més grans de la música. El Mark va compondre algunes cançons realment bones", han dit.