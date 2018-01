Mor Mark E. Smith, líder del grup The Fall

El músic britànic Mark E. Smith, líder del grup The Fall, ha mort aquest dimecres als 60 anys, segon ha informat Pam Van Damned, mànager de la banda. "Ha arribat el dia que tant temia. Amb moltíssim dolor anunciem la mort de Mark E. Smith. Ha mort aquest matí a casa seva", ha dit Van Damned.

Nascut a Salford el 1957, Smith va formar The Fall a Manchester el 1976, després d'un concert dels Sex Pistols. Punyent i prolífic, va liderar el grup durant quaranta anys, primer dins de l'escena post-punk, de la qual va ser un dels representants més sòlids, i després mantenint una proposta estètica personalíssima que exigia un compromís absolut als músics del grup; per això mateix li va ser tan difícil mantenir una formació estable. En qualsevol cas, The Fall era Mark. E. Smith, encara en actiu fins fa uns mesos, quan problemes respiratoris el van obligar a cancel·lar una gira.

The Fall van publicar el primer LP, 'Live at the witch trials' el 1979, i el mateix any van llançar 'Dragnet', el treball que va mostrar la personalitat de Smith dins del post-punk. Al llarg de quatre dècades, The Fall van publicar més de trenta àlbums d'estudi, a més de molts més en directe.