Mor l'editor i poeta Martí Soler, fill d'exiliats a Mèxic

El poeta, editor i traductor Martí Soler Vinyes va morir diumenge a Mèxic als 84 anys. Nascut el 1934 a Gavà, va aterrar a Mèxic el 1947 amb la seva família, exiliats després de la Guerra Civil. Va estudiar arquitectura i tipografia, i el 1979 va començar a exercir de professor universitari.

Com a editor se'l considera una referència al país: van passar per les seves mans més de 1.200 llibres. Va treballar a l'editorial Siglo XXI i al Fondo de Cultura Económica en diferents etapes, i va escriure en diverses revistes culturals, com ara 'Pont Blau' i 'Orfeó Català'. Sobretot, però, se'l considera un mestre d'editors.

Segons l'Enciclopèdia Mexicana, era la quarta generació de poetes exiliats d'origen català. La seva obra poètica la va escriure tant català com en castellà. Entre els seus llibres més destacats hi ha 'Tiempo de espera' i 'Antología poética', en què preval una poesia social carregada de rebel·lia, i 'Variaciones de voz y cuerpo', en què abordava la vida quotidiana, l'amor i la naturalesa. També va publicar 'La casa del éxodo', sobre la vida dels exiliats. Era un dels millors especialistes i coneixedors de la literatura catalana de l'exili mexicà.